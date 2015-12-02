الأطفال يشاركون ذويهم في التصويت و «احتفال» بالحبر الفسفوري بطنطا

احتفل الأطفال بعملية الانتخابات في طنطا، بغرس أصابعهم في الحبر الفسفوري المخصص للناخبين.

وحضر عدد من الأطفال بمدرسة عمرو بن العاص، بمنطقة سيجر بطنطا، لمقر اللجنة برفقة ذويهم، وقاموا بالوقوف بجانب أمهاتهم حال قيامهن بالتصويت وحرصوا على غمس إصبعهم بالحبر الفوسفوري، في مشهد احتفالي، كما حرصوا فيه على التقاط الصور التذكارية مع قوات تأميم الممقر الانتخابي.

وانطلقت، الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتي تستمر لمدة يومين، حيث تنتهي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم.