ضبط عاطل حاول تهريب هيروين لشقيقه داخل محبسه فى الإسكندرية

تمكن الملازم أول على شومان، ضابط منوب قسم ثان المنتزه، من ضبط "محمود . س" 26 سنة بدون عمل مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة، بحوزته لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 5 جرامات، قام بإخفائها داخل بعض المأكولات أثناء حضوره للقسم لزيارة شقيقة المتهم "أحمد .س" 30 سنة عاطل مقيم بذات العنوان المحبوس بحجز القسم على ذمة القضية جنايات القسم " أقراص"

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد توصيله لشقيقه المتهم، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.

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