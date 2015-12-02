ضبط عاطل حاول تهريب هيروين لشقيقه داخل محبسه فى الإسكندرية

تمكن الملازم أول على شومان، ضابط منوب قسم ثان المنتزه، من ضبط "محمود . س" 26 سنة بدون عمل مقيم كفر الدوار محافظة البحيرة، بحوزته لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 5 جرامات، قام بإخفائها داخل بعض المأكولات أثناء حضوره للقسم لزيارة شقيقة المتهم "أحمد .س" 30 سنة عاطل مقيم بذات العنوان المحبوس بحجز القسم على ذمة القضية جنايات القسم " أقراص"إعلان - Ads إعلان - Ads
أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد توصيله لشقيقه المتهم، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.
أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد توصيله لشقيقه المتهم، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.
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