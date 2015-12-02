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عبور 177 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 177 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 177 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 177 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى رصدت إنهاء إجراءات سفر 55 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 127 شاحنة مصرية من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.


>- سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

- سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

- عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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مصر 365

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