"كاريتاس مصر" تحتفل باليوم العالمى للايدز بمستشفى دار اسماعيل بالاسكندرية

نظمت اليوم جمعية كاريتاس مصر ، احتفالية اليوم العالمى للايدز، بمستشفى دار اسماعيل، بحضور الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية.

وتعد جمعية كاريتاس مصر هو المسؤل عن الشبكة المصرية للجمعيات الاهلية العاملة فى مجال مكافحة الايدز وعددها 27 جمعية.

وقالت الدكتورة سلافة مصطفى، مسؤل مشروعات الايدز بجمعية كاريتاس مصر – الاسكندرية، أن عدد المستفيدين بخدمات الجمعية حاليا 250 متعايشا وتشمل الخدمات المقدمة من الجمعية المشورة والفحص الطوعى فى سرية تامة ، بالاضافة الى وصول فرق العمل الميدانى للفئات الاكثر عرضة للاصابة مثل العاملون بالجنس التجارى وممارسو الجنس المثلى من الرجال ومتعاطو حقن المخدرات، بجانب تقديم الدعم القانونى والحقوقى للمتعايشين مع مرض الايدز.

وأشارت "سلافة" الى أن قبول النفس والتغذية السليمة والبعد عن اى مصادر عدوى هى من أهم اساليب التعايش الايجابى مع المرض.

ونصحت "سلافة" للوقابة من المرض بالامتناع عن المشاركة فى ماكينات الحلاقة والوشم والتاتو والسرنجات، وممارسة العلاقة الجنسية الغير أمنة خارج اطار الزواج

واشاد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، بالجهود المبذولة من البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز التابع لوزارة الصحة، وجهود جمعية كاريتاس، مطالبا بزيادة الخدمات الصحية المقدمة الى مريض الايدز ، مشيرا الى ان المتعايش مع مرض الايدز هو مريض مثل اى مريض أخر من حقة التمتع بخدمات الرعاية الصحية .

من جانبها أشارت الدكتورة ايفت عادل، منسق مشروعات الدعم بقطاع الايدز التابع لجمعية كاريتاس مصر، الى أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز ، من خلال 8 مسشتفيات بالاسكندرية بتخصصات مختلفة، على رأسهم مستشفى دار اسماعيل ، مستشفى ابو قير العام ، مستشفى الحميات ، مستشفى مينا البصل لتوفير كافة التخصصات المختلفة لخدمة مريض الايدز وتقديم الرعاية الصحية له، وأن الجمعية تعمل على عدة محاور منها المحور الوقائى، ومحور الدعم للمتعايشين، وتنظيم مجموعات الدعم والتدريب وتوفير خدمات إعادة ادماجهم مع اسرهم

وأوضحت " أيفيت" الى ان الاحتفال بدء امس للتوعية حول مخاطر الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرى (HIV ) وطرق الوقاية منه، ويستمر لمدة 6 أيام بين محافظتى الاسكندرية والمنيا، حيث تتضمن تنظيم الفاعليات بمستشفى أبو قير العام واللقاء بالعاملين بمجال النظافة بشركة نهضة مصر.

وتختم الاحتفالية يومها الاخير بمنطقة كوم الدكة بفقرة فنية للفرقة الموسيقية " أرتى نوبة " وعدد من فقرات الفنون الشعبية والتنورة