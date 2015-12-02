رئيس مجلس النواب اللبنانى يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد لـ 16 ديسمبر

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى جلسة المجلس التى كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للبنان إلى 16 ديسمبر الجارى بسبب عدم اكتمال النصاب..وذلك للمرة الثلاثين.

ويبلغ النصاب القانونى لجلسة انتخاب الرئيس اللبنانى ثلثى أعضاء البرلمان أى 86 نائبا، وفقا للتفسير الذى يتبناه رئيس المجلس لدستور البلاد.

وتقاطع أغلب كتل قوى 8 آذار بقيادة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح الذى يتزعمه العماد ميشال عون جلسات انتخاب رئيس للبلاد لأنها ترى أن عون أحق بالرئاسة باعتباره صاحب أكبر كتلة مسيحية فى البرلمان، مما أدى إلى خلو منصب الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان فى 25 مايو 2014.

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