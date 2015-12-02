أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس مجلس النواب اللبنانى يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد لـ 16 ديسمبر

Google+ Print
رئيس مجلس النواب اللبنانى يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد لـ 16 ديسمبر رئيس مجلس النواب اللبنانى يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد لـ 16 ديسمبر

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى جلسة المجلس التى كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للبنان إلى 16 ديسمبر الجارى بسبب عدم اكتمال النصاب..وذلك للمرة الثلاثين.

ويبلغ النصاب القانونى لجلسة انتخاب الرئيس اللبنانى ثلثى أعضاء البرلمان أى 86 نائبا، وفقا للتفسير الذى يتبناه رئيس المجلس لدستور البلاد.

وتقاطع أغلب كتل قوى 8 آذار بقيادة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح الذى يتزعمه العماد ميشال عون جلسات انتخاب رئيس للبلاد لأنها ترى أن عون أحق بالرئاسة باعتباره صاحب أكبر كتلة مسيحية فى البرلمان، مما أدى إلى خلو منصب الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان فى 25 مايو 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365