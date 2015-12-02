الجيش السورى يضرب مقرات "داعش" و"النصرة" بريفى حلب وحمص

>نفذ الجيش السورى اليوم /الأربعاء/ ضربات مركزة على مقرات لتنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات المسلحة بريفى حلب وحمص.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى القول إن "سلاح الجو السورى دمر فى طلعات جوية نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية تحصينات وتجمعات وآليات لتنظيم (داعش) بما فيها فى قرى تل أحمر وتل أيوب وأم زليلة بالريف الشرقي".

وفى ريف حلب الجنوبى الشرقي، قضت وحدة من الجيش على تجمعات لمسلحى "جبهة النصرة" ودمرت أوكارا وآليات لهم خلال عملياتها النوعية على مقراتهم فى قرية العامرية.

وأحكمت وحدات من الجيش السورى - أمس - سيطرتها الكاملة على صوامع الحبوب فى رسم العبد والمساكن الخاصة للصوامع جنوب مطار كويرس وعلى الجزء الممتد من الصوامع وحتى محطة وقود الكوثر فى محيط قرية حميمة كبيرة الواقعة على اوتستراد عام حلب الرقة.

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