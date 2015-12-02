مناورة تدريبية للسيطرة على بقعة زيت بميناء دمياط

أجرت هيئة ميناء دمياط مناورة تدريب داخلى على أعمال مكافحة التلوث البحرى، بعد افتراضها تعرض المسطح المائى لتلوث بحرى متمثلاً فى بقعة زيت بحوض الميناء .

جاء ذلك حرصا من الهيئة على رفع كفاءة الاستعداد لمجابهة الأزمات والتأكد من جاهزية العنصر البشرى والمعدات وجميع الأطراف المعنية .

وقامت الإدارة العامة للخدمات البحرية بالتدخل السريع باستخدام أحدث المعدات والتجهيزات لمحاصرة البقعة والسيطرة عليها منعاً لامتدادها ووصولها إلى الأرصفة أو الشواطئ، مستخدمة الحواجز المطاطية ومعدات سحب الزيت العائم وإعادة تفريغة فى محطة استقبال الملوثات البترولية التابعة لهيئة الميناء برصيف الخدمات البحرية، وقد أظهر التدريب سرعة استجابة جميع المختصين المشاركين فى تنفيذ التدريب.



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