وكيل تعليم دمياط: بدء تنفيذ مشروع "القرائية" الأسبوع المقبل

قال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ "اليوم السابع"، إن مشروع القرائية الذي يبدأ تنفيذه في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة دمياط الأسبوع المقبل ويستمر حتى إجازة نصف العام، يأتي في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بدمياط للتغلب على ضعف مستوى القراءة والكتابة لتلاميذ المدارس من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، ويبدأ البرنامج بتحديد مستوى القراءة والكتابة لكل تلميذ وعمل برنامج علاجي على أن تخصص حصص النشاط لرفع كفاءة تلاميذ هذه المرحلة ، ثم تقييم البرنامج للتأكد من فعالية طرق العلاج وتحقيق الهدف من المشروع.

وقال التداوى، إن هذا المشروع يتم تنفيذه بالكامل بإمكانيات مديرية التربية والتعليم وبدون تكلفة مالية على الدولة، مشيرا إلى أن الهدف هو القضاء على ضعف مستوى طلاب مرحلة التعليم الأساسي في القراءة والكتابة ثم يعقب ذلك تنفيذ برنامج فى الحسابية.

وأضاف التداوى، أن تلاميذ هذه المرحلة هم الاستثمار الحقيقي في العقول المصرية وتأهيلهم وصقلهم يخلق جيل واعي ومثقف ينفع نفسه وينفع مجتمعة.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد أعلن موافقته على هذا المشروع وتعميمه للقضاء على ظاهرة ضعف مستوى القراءة والكتابة عند تلاميذ المدارس.

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