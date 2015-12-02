بالصور.. هدوء ملحوظ بدوائر الانتخابات البرلمانية بالقليوبية والمنوفية

شهدت أجواء الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة القليوبية فى اليوم الثانى من مرحلة الإعادة خلال الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب هدوءا ملحوظا منذ بداية الصباح وعزوفا من الناخبين على التصويت.

وشهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش الذين بدأوا بتأمين اللجان والمقرات الانتخابية وفحصها بواسطة خبراء المفرقعات والدفاع المدن.

فى سياق متصل، تأخرت 8 لجان انتخابية عن مواعيد فتح باب الاقتراع أمام الناخبين لمدة 55 دقيقة من بينها 2، لجنة بالخانكة وأخرى بالعبور، بسبب تأخر القضاة عن الوصول إلى أماكن اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة، ما أدى إلى عزوف الناخبين المتواجدين منذ الصباح أمام اللجان.

يذكر أنه تجرى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بمحافظة القليوبية فى 9 دوائر من أصل 10 دوائرإنتخابية على مستوى المحافظة بعد فوز المخرج خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر والاعلامى أحمد بدوى بدائرة طوخ .

يذكر أن التنافس يتم بين 48 مرشحا بينهم سيدتان فى 9 دوائر انتخابية للحصول على 23 من أصل 25 مقعد، حيث فاز بمقعدين فى الجولة الأولى كلا من خالد يوسف بدائرة كفر شكر والإعلامى أحمد بدوى بدائرة طوخ.

>ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

وشهد اليوم الثانى من الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية أقبال ضعيف من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع بجميع دوائر محافظة المنوفية والبالغ عددهم تسع دوائر أنتخابية وهما بندر شبين الكوم،مركز شبين الكوم ،أشمون ،الباجور ،منوف ،مركز منوف ،تلا- الشهداء ،قويسنا- بركة السبع، الساداتوسط تشديدات امنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة وشهدت لجان المنوفية تجاوزات عديده منها قيام أنصار المرشحين بتوجيه الناخبين لانتخاب كل مرشح يتنمون له بالاضافة إلى قيام أنصار المرشحين بحشد الناخبين عن طريق سيارات تابعة للمرشح عليها عليها أغانى وطنية ومكيروفانات تحس الناخبين على الخروج والادلاء بأصواتهم لكل مرشح تابع لهم.

وحرص كبار السن على الذهاب إلى لجان الانتخابات والادلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار نائبهم ومن يثلهم

>ومن جانبة أكد اللواء محمد عبد النور السكرتير العام لمحافظة المنوفية على أنتظام سير العملية الانتخابية فى اليوم الثانى من جولة الاعادة بجميع أنحاء دوائر المحافظة بأكمله.

وأضاف أن اليوم شهد تأخر 3 لجان بمركز الشهداء لمدة ساعة كاملة وذلك بسبب تأخر وصول القضاة بسبب سوء وسائل المواصلات ،وأنتظمت سير العملية الانتخابية بهم عقب وصول القضاة .

من جانبة أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن المحافظة من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى نسبة المشاركة فى اى استحقاق للدولة يتنج عنه استقرار نظرا لارتفاع نسبة التعليم والانتماء لدى ابنائها ووعيهم بأهمية الدور الذى يلعبوه فى تغيير المستقبل بشكل دستورى ومتحضر لذلك يأمل فى استمرار هذا المعدل، كما اهاب محافظ المنوفية بكافة المواطنين بعدم التردد فى الادلاء بأصواتهم تأكيدا لما يتميز به من وعى وانتماء وحتى تظهر المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف لثقافة ابناء المنوفية وحرصهم على صداره المشهد.



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