حبس المتهم بقتل صحفى غير مدون بالنقابة وسرقة شقته بالعمرانية 4 أيام

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة بحبس "تامر.ب" المتهم بقتل الصحفى تامر بدير غير مدون بالنقابة، والبالغ من العمر 30 سنة داخل شقته بمنطقة العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى حول المجنى عليه، وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة .

وكشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن تمكنت من التوصل للمتهم بعدما توصلوا إلى مكان الجهاز المحمول الذى سرق من منزل المجنى عليه والكاميرا الخاصين به عند أحد التجار والذى أدلى بأوصاف تفصيلية للمتهم الذى تولى عملية بيع تلك الأجهزة له.

> وبتكثيف التحريات وفحص أسماء المشتبه بهم وسجلهم الجنائى، تمكنت القوات من التوصل لهوية المتهم .

وأضاف المصدر أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم وفقًا لما جاء فى التحريات التى أجراها رجال المباحث، وعليه خرجت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة وتمكنت من القبض عليه داخل شقته بمنطقة العمرانية، واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وأنه طعنه بمطواة وذبحه بعدما حاول مقاومته .

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تمكنت من القبض على المتهم بقتل الصحفى تامر بدير والذى قتل داخل منزله بمنطقة العمرانية، وذلك بعد إعداد الأكمنية اللازمة لذلك، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وطعن المجنى عليه بمطواة وذبحه برقبته.

كما كشفت التحريات أن المتهم يرتبط بعلاقة صداقة بالمجنى عليه، وأنه كان يتردد على شقته، ثم قرر قتله لسرقته، حرر محضر بالواقعة .

- القبض على المتهم بذبح صحفى وسرقة شقته فى العمرانية