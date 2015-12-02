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ضبط عاطل بحوزته 20 بندقية خرطوش و50 طربة حشيش بمطروح

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ضبط عاطل بحوزته 20 بندقية خرطوش و50 طربة حشيش بمطروح ضبط عاطل بحوزته 20 بندقية خرطوش و50 طربة حشيش بمطروح
تمكنت أجهزة مديرية أمن مطروح من ضبط عاطل بحوزته 20 بندقية خرطوش تركية الصنع و50 طربة حشيش، قبل تهريبها بمحافظة البحيرة، وجارِ القبض على شريكه الهارب.

كانت معلومات وردت لضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالمديرية حول قيام "محمد. م. خ" وشهرته "أبو آدم" 32 سنة بدون عمل، مقيم خلف مساكن اللوكس بمدينة مرسى مطروح، والسابق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وتبديد و"مؤمن. أ. ا" 29 سنة، بدون عمل، مقيم مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذان من مسكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبط المتهم الأول بمسكنه وبحوزته 20 بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع ماركة ريكول و50 طربة حشيش وزنت 12.5 كيلوجرام وجهاز كمبيوتر عليه صور للمتهم والمضبوطات حاملاً سلاحاً نارياً.

بمناقشة المتهم اعترف بأنه كان يعتزم إرسال المضبوطات إلى أحد العملاء بمحافظة البحيرة بمعرفة المتهم الثانى، نظير مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه، إلا أنه ضبط قبل تسليم المضبوطات للمتهم الثانى، كما اعترف بسابقة التعامل معه فى نقل الممنوعات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة وجارِ العمل على القبض على المتهم الثانى والكشف عن الأسلحة المضبوطة، لبيان عما إذا كان مبلغا بسرقتها من مواقع شرطية من عدمه.

كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات للعرض على النيابة العامة.

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مصر 365