حوار في الجول - طارق يحيى: ما يحدث مع المدربين في الدوري غريب.. وغالي وستانلي الأفضل

كيف يستطيع أي ناد في مصر أن يقيم مدربه بعد مرور أسبوعين فقط من انطلاق الدوري ثم يقرر إقالته. هذا الأمر يجعل طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش يشعر بالقلق.

لا يشعر طارق يحيى بالقلق على منصبه مع الجيش، ولكن على كرة القدم المصرية التي يرى أنها في خطر بسبب إدارات الأندية.

ويواصل FilGoal.com حواراته مع مدربي الفرق المصرية خلال فترة توقف الدوري، بعد أن بدأها مع علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية متصدر المسابقة.

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واليوم، يتحدث طارق يحيى مع FilGoal.com عن هدفه مع الجيش هذا الموسم، والأفضل في مسابقة الدوري حتى الآن.

وكل ما يلي على لسان طارق يحيى ..

هدف الموسم

"هدف الفريق هو الاستمرار في بطولة الدوري الممتاز ولكن ليس بالمنافسة على النجاة من الهبوط".

"يجب أن نكون بعيدين من القلق وهو ما يعني أن طموحنا هو الوصول لفرق منتصف الجدول".

"ما يحدث مع مدربي فرق الدوري غريب".

"رحيل المدربين في بداية الدوري ظاهرة غير صحية تمر بها الكرة المصرية الفترة الحالية، ففي حال تقييمك للمدير الفني لابد وأن تمنحه الفرصة حتى الانتهاء من الدور الأول للبطولة وليس الأسابيع الأولى".

"هناك مديرين فنيين رحلوا بعد أسبوعين من عمر المسابقة".

الأفضل في مصر

"لا تستطيع أن تحدد لاعبا بعينه وتصفه بالأفضل في ظل عدم خوض الفرق الكبيرة مباريات كثيرة حتى الآن بسبب التوقف".

"ولكن من الممكن أن نقول أن حسام غالى خلال الـ3 أسابيع الأولى هو الأفضل في الأهلي، ومن الناحية التهديفية ستانلى مهاجم وادي دجلة هو الأفضل بالتأكيد".

"لو الأمر بيدي، سأختار ضم ستانلي إلى الجيش وأيضا كهربا من الزمالك".

منتخب مصر

"لا أستطيع أن أقول رأيي في هيكتور كوبر، فليس من عادتي الحكم أو إبداء الرأي في أي مدرب آخر. ولكنني أرى أن المنتخب يسير حتى الآن بشكل جيد باستثناء مباراة تشاد خارج الأرض".

"من وجهة نظري الخاصة، هناك شرط واحد للتواجد في كأس العالم وهو موقعنا في التصنيف، ففي حالة وجودنا في التصنيف الثالث فلن نتأهل أيضا هذه المرة لتواجد منتخبين قويين معنا في المجموعة".

"أما في حالة وجودنا ضمن فرق التصنيف الثاني، فهذا هو الأفضل لاستكمال المشوار، نظرا لوجود منتخب واحد فقط قوى معنا كما هو معتاد كل تصفيات".

"أما بالنسبة للمنتخب الأوليمبي، فبعد التعادل الأول مع الجزائر أصبح الأمر صعبا إلى حد ما، فلابد من تحقيق الفوز على نيجيريا وأي نتيجة أخرى من شأنها تعكير الأمور وستصعب المهمة أكثر".