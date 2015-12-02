خبر في الجول - الزمالك يلغي التحقيق مع إسلام جمال ويكتفي بالعقوبة

ألغى الزمالك جلسة التحقيق مع لاعبه إسلام جمال التي كان من المقرر انعقادها الأربعاء بعد الفيديو الذي ظهر فيه بصحبة عدد من الفتيات.

ووقع الزمالك عقوبة مالية كبيرة على اللاعب قدرها 300 ألف جنيه، بسبب فيديو انتشر له يغني بصحبة فتاتين تم نشره فجر اليوم الاثنين. ( اقرأ التفاصيل )

وفي الوقت نفسه، قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك تحويل اللاعب إلى التحقيق.

وبرر إسلام جمال موقفه بأن الفيديو قديم يعود إلى الفترة التي فاز بها الزمالك بالدوري. ( اقرأ تصريحاته )

وقدم اللاعب إعتذاره إلى مرتضى منصور رئيس النادي وجماهير الزمالك. ( اقرأ التفاصيل )

واكتفى الزمالك بالعقوبة المالية الموقعة على اللاعب ألغى التحقيق بعدما صرح إسلام أن الفيديو قديم يعود إلى أيام تتويج الفريق بلقب الدوري.

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