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حسام غالي عن عودة الجماهير: التزموا.. كفاية موت وشهداء

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حسام غالي عن عودة الجماهير: التزموا.. كفاية موت وشهداء حسام غالي عن عودة الجماهير: التزموا.. كفاية موت وشهداء

وجه حسام غالي قائد فريق الأهلي رسالة إلى جماهير الكرة المصرية التي تنتظر قرار رسمي بالعودة إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة.

وقال غالي عبر قناة النهار :"بالطبع نفتقد الجماهير بشدة فهي تخلق الحافز لدى بعض اللاعبين بتواجدها في المدرجات".

وأضاف "ولكن أتمنى عودتها بالتزام .. كفاية حزن وحوادث وموت وشهداء وأتمنى أن يركزوا في تشجيع الكرة فقط".

وواصل "وجود الجماهير مهم للغاية للأهلي والكرة المصرية في المرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات مهمة عديدة".

واختتم غالي "أتمنى أن يعرف كل فرد في منظومة كرة القدم دوره جيدا من أجل مصلحة ".

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