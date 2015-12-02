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تعرف على مهام الجيوب الأنفية.. أهمها تخفيف وزن الرأس

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تعرف على مهام الجيوب الأنفية.. أهمها تخفيف وزن الرأس تعرف على مهام الجيوب الأنفية.. أهمها تخفيف وزن الرأس
يعانى الكثيرون من الإصابة ببعض المشاكل بالجيوب الأنفية التى تتسبب فى تعرضهم لبعض الأزمات الصحية الكثيرة مثل الرشح باستمرار والصداع المزمن نتيجة إصابة الجيوب الأنفية ببعض الالتهابات.
>وقد يجهل الكثيرون أيضا الدور الذى تقوم به الجيوب الأنفية فى الرأس من امتصاص الأتربة والأبخرة ومنع دخولها للجهاز التنفسى بواسطة الإفرازات المخاطية التى تقوم بإنتاجها.

الجيوب الأنفية
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حول ذلك يقول الدكتور حمدى الباشا استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إن الجيوب الأنفية هى عبارة عن فراغات داخل الجمجمة موصلة بتجويف الأنف عن طريق أنابيب دقيقة داخل الأنف.

وظيفة الجيوب الأنفية
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وتابع د. حمدى قائلا "يجهل كثيرون وظيفة ومهام الجيوب الأنفية داخل الأنف والرأس وأهمها ":
>1)إنتاج الإفرازات المخاطية شفافة تقوم بترطيب الأغشية المبطنة للأنف وتمتص الأتربة والتى يستنشقها الشخص بواسطة الأنف ومنع دخولها للجهاز التنفسى.
>2)إعطاء تناغم لنبرة الصوت أثناء الكلام والحديث.
>3) تقوم بتخفيف وزن الرأس بواسطة الفراغات الموصلة بالجمجمة مما يقلل شعور الشخص بالصداع .

وأضاف د. حمدى أنه فى حالة تعرض الجيوب الأنفية للإصابة ببعض الالتهابات فإن ذلك يتسبب فى حدوث المشاكل الصحية مثل الصداع والرشح ونطق الكلمات بصعوبة .
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مصر 365