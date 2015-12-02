بالصور..أطباء يستخرجون بطارية وعملات و29 "مغناطيس" من بطن طفل 3سنوات

صدمة كبيرة تلقاها الأطباء فى مستشفى مترو الهندية، بعد أن كشفت الأشعة التشخيصية "X-ray" وجود كرة من المعدن داخل معدة طفل صغير، يبلغ من العمر 3 سنوات، قرروا على إثرها خضوعه لعملية جراحية عاجلة لاستخراجها.

وخلال العملية التى استمرت أكثر من 3 ساعات اكتشف الأطباء وجود بطارية وعملة نقود و29 مغناطيسا داخل معدة الطفل المسكين، كان قد ابتلعها أثناء لهوه داخل المنزل على مدار أكثر من عام، وتسببت القطع المغناطيسية فى تشكيل كرة معدنية ضخمة الحجم، تسببت فى حدوث آلام شديدة وجروح عديدة بأمعاء الطفل الصغير.

وأكد والدا الطفل أن ابنهما كان يعانى من آلام كبيرة فى أمعائه خلال الشهور الماضية، ولم تجد المسكنات التى حصل عليها نفعاً ولم تعالج آلامه، وهو ما جعل أحد الأطباء يقترح إجراء أشعة تشخيصية على بطنه ليكتشفوا هذه المفاجأة الصادمة.

ونشرت هذه النتائج اليوم على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية .