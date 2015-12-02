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بالصور..أطباء يستخرجون بطارية وعملات و29 "مغناطيس" من بطن طفل 3سنوات

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صدمة كبيرة تلقاها الأطباء فى مستشفى مترو الهندية، بعد أن كشفت الأشعة التشخيصية "X-ray" وجود كرة من المعدن داخل معدة طفل صغير، يبلغ من العمر 3 سنوات، قرروا على إثرها خضوعه لعملية جراحية عاجلة لاستخراجها.

اليوم السابع -12 -2015

وخلال العملية التى استمرت أكثر من 3 ساعات اكتشف الأطباء وجود بطارية وعملة نقود و29 مغناطيسا داخل معدة الطفل المسكين، كان قد ابتلعها أثناء لهوه داخل المنزل على مدار أكثر من عام، وتسببت القطع المغناطيسية فى تشكيل كرة معدنية ضخمة الحجم، تسببت فى حدوث آلام شديدة وجروح عديدة بأمعاء الطفل الصغير.

اليوم السابع -12 -2015

وأكد والدا الطفل أن ابنهما كان يعانى من آلام كبيرة فى أمعائه خلال الشهور الماضية، ولم تجد المسكنات التى حصل عليها نفعاً ولم تعالج آلامه، وهو ما جعل أحد الأطباء يقترح إجراء أشعة تشخيصية على بطنه ليكتشفوا هذه المفاجأة الصادمة.

اليوم السابع -12 -2015

ونشرت هذه النتائج اليوم على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية .

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