الأهلي يحدد المدة الكافية للحكم على صلاحية بيسيرو

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق يحتاج مزيد من الوقت للحكم على قدراته بشكل صحيح.

وأوضح زيزو "تقييم بيسيرو يتحدد وفقًا لعاملين، الأول مستوى التدريبات، ومن خلال معسكر الإمارات تبين أنه ينفذ أسلوب راق للغاية".

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة": "أما على مستوى النتائج، فالوقت لا يزال مبكرًا، ولكن يمكن أن تتضح الصورة بعد 10 أسابيع".

وأشار زيزو إلى أن أداء الأهلي مع بيسيرو في أول 4 لقاءات بالدوري، كان جيدًا في مباراتين، ومتوسط في مباراة، وأقل إجادة في اللقاء الذي خسره أمام مصر للمقاصة.

وقال مدير قطاع الكرة بالأهلي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحسن أداء الفريق، بفضل معسكر الإمارات الذي خلق حالة من التجانس بين اللاعبين والجهاز الفني.

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