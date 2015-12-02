أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فتح باب الحجز للوحدات السكنية بالمعصرة بمدينة ملوى بالمنيا

Google+ Print
فتح باب الحجز للوحدات السكنية بالمعصرة بمدينة ملوى بالمنيا فتح باب الحجز للوحدات السكنية بالمعصرة بمدينة ملوى بالمنيا
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظه المنيا عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية بمنطقة المعصرة بملوى وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر الجارى ضمن المشروع القومى للإسكان .

اوضح ابراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى ان قيمة تكلفة الوحدة تبلغ 150 الف جنيه بدعم مقدم من الدولة يصل الى 25 الف جنيه على ان يتم دفع مبلغ 10 الاف جنيه كمقدم حجز للوحدة وسداد باقى ثمن الوحدة بعد استلامها عن طريق التمويل البنكى شريطة توافر الضمانات البنكية .

واضاف ان التقدم لحجز هذه الوحدات يشترط الا يقل سن المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة والا يزيد دخل المتقدم عن 1500 جنيه للاعزب و2500 جنيه للمتزوج وعدم امتلاكه او حصوله على اى وحدة سكنية مدعومة او قطعة ارض او قرض تعاونى اسكانى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365