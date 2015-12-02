فتح باب الحجز للوحدات السكنية بالمعصرة بمدينة ملوى بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظه المنيا عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية بمنطقة المعصرة بملوى وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر الجارى ضمن المشروع القومى للإسكان .

اوضح ابراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى ان قيمة تكلفة الوحدة تبلغ 150 الف جنيه بدعم مقدم من الدولة يصل الى 25 الف جنيه على ان يتم دفع مبلغ 10 الاف جنيه كمقدم حجز للوحدة وسداد باقى ثمن الوحدة بعد استلامها عن طريق التمويل البنكى شريطة توافر الضمانات البنكية .

واضاف ان التقدم لحجز هذه الوحدات يشترط الا يقل سن المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة والا يزيد دخل المتقدم عن 1500 جنيه للاعزب و2500 جنيه للمتزوج وعدم امتلاكه او حصوله على اى وحدة سكنية مدعومة او قطعة ارض او قرض تعاونى اسكانى .