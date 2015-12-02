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إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى إبريل المقبل

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إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى إبريل المقبل إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى إبريل المقبل
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إقامة الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة خلال الفترة من 20 – 27 إبريل المقبل تحت رعاية الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لوضع كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة والمركز القومى للسينما، ويتولى المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور أحمد عواد إعداد وتجهيز أجندة المهرجان لهذا العام والتنسيق مع الدول المشاركة بأفلامها فى مسابقات المهرجان.

وأكد محافظ الإسماعيلية توفير كافة السبل لإخراج دورة مهرجان هذا العام بما يليق باسم وسمعة الإسماعيلية كمدينة للمهرجانات الدولية.

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