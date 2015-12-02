بالفيديو – كانافارو ' بالعربية ' : حلمي أن أدرب نابولي أو منتخب إيطاليا

عرضت شبكة "BeIN Sports" جزء من حوار مع الإيطالي فابيو كانافارو مدرب النصر السعودي يحاول فيه التحدث باللغة العربية.

وخلال الفيديو يحاول قائد منتخب إيطاليا بطل العالم في 2006 التحدث بالعربية التي اعترف إنها لغة صعبة.

وقال كانافارو بالعربية: "حلمي أن أدرب نابولي أو منتخب إيطاليا".

وأضاف كانافارو أفضل لاعب في العالم 2006 أنه درب جوانزو الصيني لمدة سنة فلما لا يدرب في إيطاليا.

ويقود كانافارو النصر السعودي منذ 26 أكتوبر الماضي وفاز معه بمباراتين وتعادل في أخرتين في 4 لقاءات قاد فيهم الفريق الملقب بالعالمي.

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