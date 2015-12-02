محافظ قنا: تثبيت 50% من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

صرح محافظ قنا، اللواء عبد الحميد، أنه تمت الموافقة على تثبيت نسبة 50% الأولي والبالغ عددهم 1333 شخص من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالديوان العام والوحدات المحلية علي أن يتم تثبيتهم علي الوظائف المتعاقدين عليها.

وأكد الهجان أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافاته بكافة الكشوف والمستندات المطلوبة لتثبيت باقي الدفعات المتبقية من العمالة المؤقتة في اقرب وقت ممكن.

وناشد محافظ قنا، العاملين بسرعة استيفاء مسوغات التعيين القانونية مشيرا أن القرار يأتي لتحسين أوضاع العاملين ماديا ووظيفيا ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.