مقتل طفل وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بسبب توك توك بالسلام

لقى صباح اليوم الأربعاء، طفل مصرعه برصاصة فى رأسه، وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، أثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمدينة السلام، حرر محضرًا بالواقعة، وتولت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استقل عامل "توك توك" بالسلام، ونشبت مشادة كلامية بينه وبين السائق تطورت إلى تشابك بالأيدى، واستعان كلا منهما بعائلته التى أحضرت الأسلحة النارية، وتبادلوا إطلاق النار لمدة 4 ساعات، وأسفر ذلك عن مقتل "عبد الرحمن" طفل يبلغ من العمر 13 عاما بطلق نارى، كما أصيب 3 آخرين بطلقات نارية وحالتهم خطرة.

وأمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة السلام، بسرعة انتقال فريق من النيابة لمناظرة الجثة، ومعاينة مكان التشاجر، وتباشر النيابة التحقيق مع متهم تم القبض عليه.