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محكمة النقض تقبل طعن أحمد نظيف وتقضى بإعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع

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محكمة النقض تقبل طعن أحمد نظيف وتقضى بإعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع محكمة النقض تقبل طعن أحمد نظيف وتقضى بإعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 3 فبراير المقبل، لنظر موضوع القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، قد قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه، بعد إدانته فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات، والتى قضت أيضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض اليوم إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.

يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانونى له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة انها للنفع العام، فى حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه اجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
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