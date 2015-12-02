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تجديد حبس معاون قسم الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب 15 يوما على ذمة التحقيق

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تجديد حبس معاون قسم الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب 15 يوما على ذمة التحقيق تجديد حبس معاون قسم الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب 15 يوما على ذمة التحقيق
قررت نيابة أول الإسماعيلية تجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل مواطن داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى "عفيفى حسنى عفيفى"، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له دخول مكان بدون إذن نيابة "الصيدلية"، واستعمال القسوة. وحققت النيابة العامة مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقامت الدكتورة ريم أحمد، زوجة الطبيب، باتهام الضابط بمعاملة زوجها معاملة سيئة والتعدى عليه مما أدى إلى وفاته.

وكان اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد أحال الضابط المذكور إلى إدارة التفتيش بالوزارة للتحقيق معه ثم أصدر قرارًا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

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