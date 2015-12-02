حبس الإخوانى مؤسس صفحة "ثورة الفقراء" 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

قرر المستشار أحمد هانى مدير نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، حبس يحيى صلاح محمد "ترزى" 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتأسيس صفحة "ثورة الفقراء" للدعوة إلى التحريض على العنف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ضد قوات الشرطة والجيش، والحشد فى ذكرى ثورة 25 يناير.

وأسندت النيابه العامه للمتهم ارتكاب جرائم تاسيس صفحة على موقع التواصل فيس بوك للتحريض ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعه أسست على خلاف القانون، والدعوة إلى التظاهر بدون ترخيص فى ذكرى ثورة 25 يناير، والتحريض ضد قوات الشرطة والجيش وإثارة الشغب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يحيى صلاح محمد "ترزى" اشترك فى الشبكة العنكبوتية مع آخر يدعى "م ن" صاحب سايبر، ويقوم بتوصيل النت إلى عدد من المشاركين، حيث عمد المتهم إلى إرسال عدة رسائل نصية عبر الرسائل الخاصه لعدد من المشتركين فى الصفحة يدعوهم إلى الخروج فى ذكرى 25 يناير لإفساد إحتفالية المصريين بذكرى الثورة، وإرسال فيديوهات ومنشورات لتحريضهم على الخروج.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تواصل من خلال صفحة ثورة الفقراء مع عدد من متابعين الصفحة، وأصدر تكليفاته بتجهيز وتحضير مع آخر يدعى "عمر" الذى تبين أنه سيدة أسست صفحة باسم مستعار "عبوات ناسفه متفجرات" لإستخدامها قبل وأثناء الإحتفال بذكرى الثورة فى الميادين ضد مركبات الشرطة والجيش.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف أنه شارك في اعتصامى رابعه العدويه والنهضه المسلحين، عن طريق إمداد المعتصمين بالمؤن والمستلزمات التى ساعدتهم على استمرار الاعتصام.

وكان قد تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، والقائم على إدارة صفحة "ثورة الفقراء"، و20 صفحة أخرى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والتى تحرض على العنف، وإثارة الفوضى، والدعوة للتظاهر فى 25 يناير، وارتكاب أعمال عنف وتخريب.

الداخلية: سقوط الإخوانى صاحب دعوات "ثورة الفقراء" و"الحشد" فى 25 يناير

ننشر صور الإخوانى صاحب دعوات "ثورة الفقراء" والحشد للتظاهر فى 25 يناير