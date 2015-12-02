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خبراء: الخمول قد يكون دليلاً على الإصابة بأمراض القلب

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خبراء: الخمول قد يكون دليلاً على الإصابة بأمراض القلب خبراء: الخمول قد يكون دليلاً على الإصابة بأمراض القلب
حذر خبراء من أن الخمول لفترات طويلة وفقد الشعور بالحماسة والعاطفة والحافز بشكل مذهل، يمكن تشخيصها بأنها مشكلة صحية.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أنه على الرغم من أن الخمول يعتبر علامة على الاكتئاب. إلا أن العلماء يعتقدون أنه يمكن أن يكون أيضا علامة أساسية لإصابة بحالات أخرى من بينها السكتات الدماغية والأمراض القلبية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مسعود حسين المتخصص فى الأمراض العصبية بجامعة أوكسفورد قوله، "إن العديد من المصابين بالخمول يتم تصنيفهم على نحو خاطئ بأنهم كسالى فقط، كما أنهم يتم تشخيصهم على نحو خاطئ بأنهم مصابون بالاكتئاب".

أضاف "ولكن فى الوقت الذى قد يجلسون فيه ويبذلون مجهودا قليلا للغاية، يمكن أن يشعروا بالسعادة على العكس من الأشخاص المصابين بالاكتئاب".

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