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القبض على عامل بشركة بترول هارب من 3 قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية

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القبض على عامل بشركة بترول هارب من 3 قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية القبض على عامل بشركة بترول هارب من 3 قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية
شن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، بالإشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

أسفرت الحملة عن ضبط "محمد .ع " 39 سنة عامل بشركة بترول مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى"، والمطلوب ضبطه فى عدد "3" قضايا وهى القضية جنايات قسم الدخيلة "إشتراك فى خلية إرهابية"، والقضية إدارى قسم شرطة ثان الرمل "تحريض على العنف"، والقضية إدارى قسم شرطة كرموز "تحريض على العنف".

وفى سياق متصل، نجحت قوات شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث مركز شرطة الداخلة فى ضبط تاجر مخدرات أثناء قيامه ببيع مخدر الحشيش لأحد عملائه، حيث تم ضبطه وبحوزته 17 قطعة حشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

كما تم ضبط المشترى، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 1832 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
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