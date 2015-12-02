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مقتل صاحب ورشة زجاج على يد عاطل بعد تشاجرهما داخل ملهى ليلى بالغردقة

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مقتل صاحب ورشة زجاج على يد عاطل بعد تشاجرهما داخل ملهى ليلى بالغردقة مقتل صاحب ورشة زجاج على يد عاطل بعد تشاجرهما داخل ملهى ليلى بالغردقة
لقى صاحب ورشة زجاج بمدينة الغردقة مصرعه داخل أحد الملاهى الليلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم على يد عاطل بعد مشاجرة نشبت بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة التابعة لدائرة قسم أول الغردقة، داخل أحد الملاهى الليلية، وعلى رأسهم المقدم عماد حمدى مفتش مباحث القسم والرائد أسامة مهران معاون أول مباحث القسم، وتم إلقاء القبض على المتهم وأداة الجريمة "مقص"، وتبين أن القتيل يدعى "خالد.ع"، 34 سنة، صاحب ورشة زجاج بشارع السلام بالغردقة.

كان قد تلقى المقدم عماد حمدى مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين صاحب ورشة زجاج وعاطل داخل ملهى ليلى، وأسفرت المشاجرة عن قيام المتهم بطعن المجنى عليه بمقص معدنى أودت بحياة المجنى عليه، وتمكن المقدم أسامة مهران معاون أول مباحث قسم أول الغردقة من إلقاء القبض على المتهم وضبط أداة الجريمة وتحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365