القبض على مندوب مرشح يوجه الناخبين أمام لجنة بالعريش

ألقت قوات أمن شمال سيناء القبض على شخص بعد أن تم ضبطه أثناء توجيهه الناخبين لصالح أحد المرشحين.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوة أمنية رصدت عمليات أنصار بعض المرشحين توجيه الناخبين ويجرى ملاحقتهم أمام كل اللجان فى العريش وبئر العبد، وأشار المصدر إلى ضبط حالة أمام لجنة مدرسة عباس صالح بالعريش وجار اتخاذ اللازم.

وأعلنت مصادر مسئولة بغرفة عمليات شمال سيناء، أن نسبة الإقبال على التصويت بلجان الإعادة بالانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، فى اليوم الأول بلغت 19%، حيث أدلى 30 ألفا و24 ناخبًا بأصواتهم فى الانتخابات، ووصلت نسبة التصويت بالدائرة الأولى بالعريش، إلى 15.53% حيث أدلى 16 ألفا و446 ناخبا بأصواتهم بلجان العريش.

وفى الدائرة الثالثة ببئر العبد ورمانة بلغت نسبة التصويت 26.14% حيث أدلى 13 ألفا و578 ناخبًا بأصواتهم بلجان بئر العبد ورمانة.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".