حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 3-12-2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>ستصادف بعض الصفقات الفريدة من نوعها، عليك أن تهتم بهذه الصفقات وتفكر فيها جيدا وتختار ما فيه الأنسب لك، وتحاول أن تحصل على كل الفوائد التى من الممكن أن تحصل عليها منها، لأنك إن لم تفعل ستخسر الكثير والكثير.>إذا كنت لا تفضل إصلاح المشاكل الكثيرة العالقة بينك وبين حبيبك والتى حدثت فى الفترة الأخيرة فعليك التفكير بجدية فى إنهاء العلاقة، حتى لا تضاعف المشكلات على حياتك بدون حلول تساعدك على تخطى هذا الوقت الصعب.>تواجدك فى مكان به الكثير من الضوضاء على الدوام يصيبك بالتوتر مع ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات قلبك وهو التأثير السلبى على حالتك الصحية حاول أن تبتعد قليلا.>اليوم هناك العديد من الأشياء التى يجب انتظارها من أجل اكتمالها أولا ثم التعامل معها، بحيث لا تتعامل مع أحد الأمور قبل أن تكتمل حتى تستطيع التعامل معه بشكل جيد وملائم.