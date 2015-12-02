حظك اليوم برج الحوت الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الحوت:
على الجانب المهنى:
>على الرغم من أن هناك الكثير من المهام التى تحملها فوق كاهلك وتحقق بها النجاح المطلوب، إلا أنك تشعر دائماً بالإحباط، حاول أن تتجاوز هذا الشعور الذى سيكون له تأثير سلبى عليك.
على الجانب العاطفى:
>تشعر بعدم الرضا على الجانب العاطفى فى حياتك، وتحاول قدر الإمكان تعويض هذا الفراغ بمزيد من العمل، ولكن من المتوقع فى الفترة المقبلة أن تقابل الحبيب المنتظر.
على الجانب الصحى:
>لا يجب أن تفرط فى صحتك من أجل العمل، ففى الفترة الماضية أهملت وضعك الصحى كثيراً، وهو ما انعكس عليك، فحاول أن تتخلص من كافة الضغوط النفسية، وتتفرغ ولو قليلاً من الوقت للذهاب إلى الطبيب.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يرى علماء الفلك، أن هذا الوقت مناسب لمواليد برج الحوت، لتحقيق المزيد من النجاحات، فحاول أن تستغل هذا الوقت قدر الإمكان، ولا تتراجع فى اتخاذ كافة القرارات المؤجلة، فهذا هو الوقت الأنسب لتحقيقها.
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