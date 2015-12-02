حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-12-2015

حظك اليوم لبرج الدلو :

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لا تتوقف عن الملاحظات السلبية التى يستخدمها البعض لإحباطك، عليك أن تعمل فيما تراه صالحا لك لكسب ثقة المديرين دون النظر إلى من هم يمدوك بالطاقة السلبية.>لا يحب الكثير منا إن لم يكن الغالبية أن يكون فى موضع اختبار من الآخرين خصوصا فى الموضوعات المتعلقة الحساسة مثل الإخلاص والولاء، عليك أن تحذر إذا قررت أن تقوم بوضع شريكك فى هذه الاختبارات حتى لا تخسره.>لا تذهب كثيرا للمستشفيات، فالأجواء بها تزيد بنسبة كبيرة من تعرضك للعدوى والأشخاص المتواجدين فيها هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأنواع كثيرة من العدوى، لذلك عليك التقليل من هذه الزيارات التى قد تؤذى صحتك.>أنت تتخيل اليوم أنك فى معزل عن الأخطار ولكن فى الحقيقة هذا غير صحيح، عليك اتخاذ كل الحذر من أجل حماية نفسك من الأخطار الفجائية التى تهدد حياتك.