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حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-12-2015

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-12-2015 حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-12-2015

لبرج الدلو :

على الصعيد المهنى:


>لا تتوقف عن الملاحظات السلبية التى يستخدمها البعض لإحباطك، عليك أن تعمل فيما تراه صالحا لك لكسب ثقة المديرين دون النظر إلى من هم يمدوك بالطاقة السلبية.

على الصعيد العاطفى:


>لا يحب الكثير منا إن لم يكن الغالبية أن يكون فى موضع اختبار من الآخرين خصوصا فى الموضوعات المتعلقة الحساسة مثل الإخلاص والولاء، عليك أن تحذر إذا قررت أن تقوم بوضع شريكك فى هذه الاختبارات حتى لا تخسره.

على الصعيد الصحى:


>لا تذهب كثيرا للمستشفيات، فالأجواء بها تزيد بنسبة كبيرة من تعرضك للعدوى والأشخاص المتواجدين فيها هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأنواع كثيرة من العدوى، لذلك عليك التقليل من هذه الزيارات التى قد تؤذى صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>أنت تتخيل اليوم أنك فى معزل عن الأخطار ولكن فى الحقيقة هذا غير صحيح، عليك اتخاذ كل الحذر من أجل حماية نفسك من الأخطار الفجائية التى تهدد حياتك.
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مصر 365

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