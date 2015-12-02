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حظك اليوم العذراء الخميس 2015/12/3

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حظك اليوم العذراء الخميس 2015/12/3 حظك اليوم العذراء الخميس 2015/12/3

لبرج العذراء:


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على الصعيد المهنى:


>حققت نجاجات غير مسبوقة فى الفترة السابقة وهذا يدل على تفكير جيد ونشاط عقلى حاول أن تحافظ على ما وصلت إليه من خطوات، لا تقبل بالتراجع أو التخاذل فهذا قد يخسرك ما حققته سابقا.

على الصعيد العاطفى:


>اهتمامك بعملك فى الفترة السابقة جعلك تقصر فى حق الشريك، عليك إدراك ذلك الأمر والعمل على إصلاحه، لا تكابر فقد يؤدى عندك إلى خسائر كبيرة وانفصال حتمى بينك وبين الشريك، قليل من الود قادر على إذابة جبل الثلوج ونثر البهجة والسعادة .

على الصعيد الصحى:


>أنت بحاجة إلى مراجعة حساباتك تجاه نفسك، فأنت مهمل فى صحتك للغاية، عليك بمراجعة كلام الطبيب وعدم التخاذل أمام قرار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى، احذر من الإهمال فقد يكبر الأمر الصغير.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>الأيام القادمة ستزيح الستار عن أخبار سارة عليك التحلى بالصبر، فإن بعد العسر يسرا، وسوف تتلقى خبرا كنت تنتظرة من فترة سيحول حياتك تماما، وسوف ترى نتيجة تعبك أمام عينيك.
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مصر 365

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