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حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3

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حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3 حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3

لبرج القوس:


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على الجانب المهنى:


>الأجواء اليوم ليست فى صالحك على الإطلاق، حاول أن تتمسك بالهدوء قدر الإمكان، خصوصاً أنه سيكون هناك شخص يرغب فى استفزازك فتمالك أعصابك وحاول أن تتعامل بهدوء.

على الجانب العاطفى:


>اليوم من الممكن أن نقول عليه أفضل أيام الشهر مع الحبيب، والأجواء مناسبة تماماً لاستعادة الحب والود كما كان قديماً، فلا تضيع الفرصة، وانتبه أن الوقت قد حان لإصلاح المشكلات القديمة بينك وبين الحبيب.

على الجانب الصحى:


>فى هذه الفترة عليك أن تهتم بصحتك، وتذهب إلى الطبيب، حتى لا تتعرض لأى وعكة صحية مفاجئة، وحافظ على الهدوء ولا تنفعل كثيراً حتى لا يؤثر هذا على صحتك سلباً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>هذا الشهر هو الأفضل بالنسبة لك كما يتوقع خبراء الفلك، فتستطع أن تحقق المزيد من النجاحات على طول الطريق، كما أنه الوقت الأفضل لاتخاذ كافة القرارات المؤجلة منذ فترة طويلة.
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مصر 365

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