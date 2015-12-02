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حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-12-2015

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-12-2015 حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-12-2015

لبرج الميزان:


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على الصعيد المهنى:


>عليك الاحتفاظ بكل قدراتك على التفكير والتحليل، لتحقيق النجاح الذى تبحث عنه فى الفترة المقبلة، يصعب توقفك عن العمل هذه الأيام فالوقت غير ملائم للفشل مع الاحتفاظ بأعصابك فى هذه الفترة الحرجة من حياتك.

على الصعيد العاطفى:


>المشكلة الأساسية فى العلاقة التى تخوضها فى الوقت الحالى وعدم وجود الكثير من التوافق بينك وبين شريك حياتك فى عدة أمور، وعليك أن تقرر ما إذا كانت هذه الاختلافات تؤدى إلى إنهاء العلاقة أم لا، وعليك أخذ القرار فى أسرع وقت ممكن.

على الصعيد الصحى:


>عليك أن تحافظ على صحتك بحيث تكون سليما ونقيا بعيدا عن الإدمان وتناول السجائر والشيشة، لأن الدخول فى هذا الطريق يعرض حياتك لمشاكل صحية كثيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>فى بعض الأحيان قد تشعر بأنك فى حاجة إلى شخص يحتويك ويضمك إليه ويساعدك على تخطى الكثير من مشاكلك، وهذا الشعور ناتج من عدم إحساسك بالأمان فى حياتك الحالية.
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مصر 365

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