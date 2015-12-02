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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 3/12/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 3/12/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 3/12/2015

لبرج العقرب:


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على الصعيد المهنى:


>لكى تنجح فى حياتك العملية يجب عليك المزيد من بذل الجهد والتعب لتصل إلى النتائج المرجوة، ويجب عليك أيضاً ألا تيأس بسبب بعض الخلافات البسيطة فى الرأى بينك وبين زملاء العمل، فهناك ما هو أهم وما يستحق العمل من أجله لتصل إلى ما تريد فى العمل.

على الصعيد العاطفى:


>ابتعد عن العند والتحدى فى علاقتك بشريك حياتك، ولا تحاول أن تشغل نفسك بمعارك أنت فى غنى عنها ولا تستحق، فالعلاقة بينك وبين شريك حياتك متوترة بعض الشىء، ولكن هذا لا يعنى نهاية الحياة، وبكلمة حلوة تستطيع أن تجذبه إليك من جديد، فهو بالتأكيد يحبك، والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.

على الصعيد الصحى:


>يجب أن تنام نوماً صحياً وهادئاً والفترة المناسبة للنوم الصحى من 6 إلى8 ساعات يومياً، فأنت تحتاج إلى قليل من الراحة لتصبح أكثر صحية.

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مصر 365

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