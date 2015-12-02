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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 3/12/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 3/12/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 3/12/2015

لبرج السرطان:
>على الصعيد المهنى:


>ركز اليوم فى عملك، ولا تمضى على أوراق دون التأكد من صحة ما كتب فيها، ويجب أن تكون أكثر تعاوناً وتقدم الدعم لزملائك حين يطلبون مساعدتك ولا تردهم خائبين، وكن أكثر جرأة فى التعبير عما تريد فى العمل وقدم الأولويات دائماً ولا تبدأ بالأقل أهمية.

على الصعيد العاطفى:


>تواجه مشاكل كبيرة فى حياتك العاطفية بسبب الغيرة الشديدة التى تحيط بها شريك حياتك، يجب أن تبتعد عن الغيرة المرضية وابنِ جسور الثقة بينك وبين شريكك لتصل إلى قلب من تحب.

على الصعيد الصحى:


>يجب أن تستيقظ مبكراً فى الصباح، وتمارس الرياضة الخفيفة لتنشيط جسمك، وصحتك بخير هذه الأيام ولكن يجب أن تحافظ عليها وتتبع عادات غذائية سليمة وصحية، مثل: عدم شرب الماء وسط الأكل، تقليل وغيرها من العادات الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>حاول أن تكون دقيقاً فى كلامك مع الآخرين ولا تتأخر عن مواعيدك، لأن هذا الأمر سوف يزعج الآخرين منك، حاول أن تكون أكثر وضوحاً فى نقل كلماتك للآخرين.

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مصر 365

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