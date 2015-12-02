حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 3/12/2015

على الصعيد المهنى:

>حاول أن تركز على أهدافك وتحققها لتصل إلى ما تريد من نتائج، وقم بتقسيم الأهداف ما بين قصيرة وطويلة الأجل، حتى تكون أمامك خريطة لمستقبلك على المستوى المهنى والعملى. على الصعيد العاطفى:

>لا تكن متسرعاً فى الحكم على شريكك، ولا تلح عليه فى أن ينفذ ما تريد، اترك له القليل من الحرية لفعل ما يريد، ولا تخنقه بطلباتك، ويجب أن تعلم أنك إذا تركت مزاجك للعصبية فإن هذا الأمر سيبعد عنك شريك حياتك ويكون فجوة لا نهاية لها فى علاقتكما. على الصعيد الصحى:

>تواجه بعض المشاكل الصحية التى تؤثر عليك قليلاً، لذا ابتعد عن الإجهاد والتوتر والعصبية، وحاول أن تستريح قليلاً يمكن أن تأخذ إجازة مرضية من العمل، ولكن من الأفضل أن تذهب للعمل، لأن الراحة هى التى تجعلك تشعر بالتعب والألم. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>لا تفقد الثقة فى نفسك، ولكن ابتعد عن الغرور والمبالغة فى أسلوب كلامك، لأن هذا سيجعل الآخرين ينفرون منك ويبتعدون عنك، فحاول أن تكون متواضعاً وودوداً، على قدر الإمكان.

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شبكةعيونالإخبارية

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