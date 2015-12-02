حظك اليوم برج الثور الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

>اليوم هو الأنسب لإجراء أى محادثات صعبة مؤجلة تخص العمل، حاول أن تكون أكثر ليونة ومرونة وتختار بيئة لطيفة للحديث خاصة إذا كانت المحادثة تصادمية بطبعها، جرب مثلاً أن تدعو الطرف الآخر على عشاء هادئ أو غداء، من أجل خلق أجواء استرخاء مثالية للتواصل المفتوح.>لا تدفع الشعور بالذنب والندم يحاصرك بعد الجدال مع حبيبك، وفى الوقت نفسه لا تتوقع أن تعود العلاقة بينكما وردية على الفور، فكلاكما بحاجة إلى وقت للسماح للأمور بأن تستقر داخلك. ومهما بدت محاولاتك لتخطى هذه المرحلة صعبة ومهما واجهت مفاجأت غير متوقعة سيظل الحب هناك لا تقلق.>حاول أن تغير نشاطك البدنى بانتظام، ومدد ظهرك ومارس بعض التمارين لعينيك ستشعر بتحسن وسيكون لديك المزيد من القدرة على التحمل للعمل.

ستشهد صحتك اليوم تحسنًا مرضيًا، ولكن حاول تجنب التوتر النفسى لأنه يمكن أن يؤدى إلى تفاقم مشاكلك الصحية مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>من المتوقع أن تصلك أخبار تساعدك على التخلى عن مسائل عالقة من الماضى والمضى قدمًا فى اتجاه إيجابى. اليوم مناسب جدًا لمشاركة مشاعرك مع شخص تثق به، وأن تناقش الموضوعات الصعبة سواء العاطفية أو العملية.

حدسك سيعمل بشكل جيد بشأن المسائل المالية، ولكن يمكن أن تشعر بانعدام الأمان فى العلاقات العاطفية لذا حاول ألا تتخذ قرارات نهائية بشأن العلاقات فى الوقت الراهن.

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