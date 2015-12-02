حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>السرعة يمكن أن تصبح مشكلة بالنسبة لك فى الوقت الحالى، والأشياء التى تدفعك لأن تعمل بوتيرة أسرع من المعتاد قد تشعرك بالراحة، ولكن حان الوقت لاتخاذ القرار وألا تسمح للأشياء والأشخاص من حولك أن تتحكم بك. أنت بطبعك شخص عجول، لذا إذا كان حولك الكثير من الناس ممن يدفعونك للمزيد من العجلة لماذا لا تسمح لهم بالرحيل وتلتقط أنفاسك قليلاً، وتفعل كل شىء على طريقتك؟.>رغم المشاكسات بينك وبين الشخص الذى تحبه، إلا أنك ستشعر بالكثير من التسلية اليوم. ستحاول فتح صفحة جديدة مع الآخر تبدأ من مصارحة بعضكما بما يدور فى أذهانكما بكل صراحة، وستشعران بالامتنان لذلك.>سيمنحك الأصدقاء شعورًا رائعًا من الصداقة الحميمة اليوم، وهو يوم عاطفى جدًا من كل جانب.>يجب أن تكون حذرًا بدرجة كبيرة لأنك معرض للإصابة بشدة اليوم، حاول ألا تتحرك بسرعة وإذا كنت تعمل على الكمبيوتر كل يوم من المحتمل أن تقع اليوم فريسة لإصابة فى معصميك.>رؤيتك خلال هذه الأيام ستكون أوسع وستتمتع بقدر كبير من التفكير العالى، ومن المتوقع أن يساعدك هذا على جلب المزيد من الفرحة فى حياتك.

تراودك الكثير من الأفكار المثيرة وستكتشف مهارات إضافية فى نفسك، خاصة فى ما يتعلق بمجالات الاتصالات والسفر والمشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والأفكار الجديدة.

من المتوقع أن تأتيك أخبار مفاجئة ومن المحتمل أن تكون لطيفة وهو مؤشر لتغير إيجابى فى حياتك.

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