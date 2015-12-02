ماذا يحدث لجسمك إذا شربت كوب واحدآ من الكمون يوميآ!ومفعوله السريع فى علاج الكثير من الامراض..تعرف عليه

الكمون من التوابل المهمة والموجودة فى كل منزل ،يدخل الكمون فى عديد من الوصفات والاكلات والتتبيلات لأنه يعطى مذاقآ خاص للطعام ،لكن للكمون فوائد عديدة لاحصر لها لصحة الانسان ،معظم الناس يعتقدون أن الكمون يشرب لتخفيف من برد المعدة والالام البطن فقط ،لكن اليوم نقدم لكم ماذا يفعل الكمون فى جسم الانسان.

يحتوى الكمون على فيتامينات كثيرة وهى:-فيتامين(أ) ،فيتامين(ب)،وفيتامين(ج)، فيتامين(هـ)،فيتامين(ك) ويحتوى ايضا على مجموعة من المعادن المهمة مثل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والصوديوم والفسفور ،وله خصائص مهرة ومضادة للالتهاب.

تأثير الكمون المذهل على صحة الانسان :-

أفضل علاج التخلص من الالام البطن المزمنة والغثيان وعلاج ممتاز لنزلات المعوية لانه مطهر طبيعى قوى المفعول.

يعالج التهابات المسالك البولية،ويمنع عسر الهضم.

علاج قوى وسريع للاسهال.

علاج لحالات فقر الدم لأنه غنى بالحديد.

علاج لأدوار البرد والانفلونزا .

مذيب للبلغم

علاج للالتهابات الجيوب الانفية والالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية .

يعمل على تفتيت الدهون الثلاثية ويساعد فى الرجيم وتخفيف الوزن الزائد.

يخفض مستوى الكوليسترول .

يقى من أمراض السرطان لأنه مضاد للسرطانومضاد للاكسدة ويمنع تكون السموم فى الجسم.

مفيد للحوامل لأحتوائه على الفوليك أسيد.

مفيد للبشرة فيعمل على نضارة البشرة ورطوبتها بفضل فيتامين(هـ).

علاج للجفاف الجلد والصدفية والاكزيما وعلاج لأثار الحروق وحب الشباب كما هو مضاد للتجاعيد البشرة.

علاج لقرح الفم مطهر للفم.

شاى الكمون علاج للارق والتعب والارهاج يعمل على تنشيط الجسم

شبكةعيونالإخبارية

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