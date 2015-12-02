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مأمور قسم المطرية: تخصيص فرد أمن مسلح لكل قاضى أثناء ذهابه للجنة العامة

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مأمور قسم المطرية: تخصيص فرد أمن مسلح لكل قاضى أثناء ذهابه للجنة العامة مأمور قسم المطرية: تخصيص فرد أمن مسلح لكل قاضى أثناء ذهابه للجنة العامة
شدد العميد حسام أبو جبة مأمور قسم شرطة المطرية، على قوات تأمين المقر الانتخابى المنعقد داخل مدرسة "على ابن أبى طالب"، والتى تضم 3 لجان فرعية، بضرورة تأمين عملية ذهاب القضاة إلى مقر اللجنة العامة للدائرة، عقب انتهاء عملية الفرز الداخلى، مشددا على ضرورة مصاحبة فرد مسلح كل قاضى رئيس لجنة.

وتابع مأمور قسم المطرية خلال حديثه مع قوات التأمين: أن تلك التعليمات صادره بالتنسيق مع مدير أمن القاهرة.

كان العميد حسام أبو جنة، أجرى جولة تفقدية اليوم الأربعاء ثانى أيام التصويت بجولة الاعادة للانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية للمقرات الانتخابية بالدائرة، للوقوف على الحالة الأمنية، وعملية سير الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين فى العاصمة 7 ملايين و42 ألفا و741 يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا بدوائر "مدينة نصر - حلوان - الساحل - النزهة ومصر الجديدة – عين شمس - الزيتون والأميرية -المطرية - الشرابية والزاوية - روض الفرج وشبرا - المرج - حدائق القبة - دائرة شرق القاهرة - السلام - الوايلى والظاهر - قصر النيل".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

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