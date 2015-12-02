مقاتلات التحالف تشن 4 غارات على تجمعات لميليشيا الحوثى بمدينة تعز

شنت مقاتلات التحالف العربى 4 غارات جديدة على تجمعات ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح بمديرية الوازعية غرب مدينة تعز فى اليمن، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وعلى جانب آخر، ذكر شهود عيان فى محافظة أبين جنوبى اليمن أن عناصر جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة فى اليمن سيطرت فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على مدينة جعار بالمحافظة المجاورة لمحافظة "عدن" العاصمة المؤقتة لليمن، وذلك فى مواجهات عنيفة مع مسلحى اللجان الشعبية الذين يحاربون التنظيم وقتلوا عبد اللطيف السيد قائد اللجان.

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