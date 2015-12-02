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دراسة دنماركية:العلاقة متبادلة بين العدوى وانخفاض القدرات الذهنية اليومية

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دراسة دنماركية:العلاقة متبادلة بين العدوى وانخفاض القدرات الذهنية اليومية دراسة دنماركية:العلاقة متبادلة بين العدوى وانخفاض القدرات الذهنية اليومية
كشفت دراسة علمية أجراها البروفيسور الدنماركى مايكل أريكسن وفريقه فى جامعة كوبنهاجن على 190 ألف دنماركى ولدوا فى الفترة من 1974 حتى 1994، عن أن هناك علاقة متبادلة بين العدوى بالأمراض وانخفاض القدرات الإدراكية التى تقاس بشكل يومى على مستوى القدرة الذهنية فى تحصيل المعلومات.

وأشارت الدراسة إلى أن العدوى التى تحتاج للدخول إلى المستشفى تؤدى إلى انخفاض القدرة الذهنية بحوالى 76 ,1 نقطة بالمقارنة بالمتوسط، وأن الأشخاص الذين تعرضوا للدخول إلى المستشفى 5 مرات أو أكثر ينخفض مستوى الذكاء لديهم بحوالى 44, 9 نقطة بالمقارنة للمتوسط، والعلاقة المترابطة بين العدوى والذكاء تظهر بوضوح أكثر لدى الذين دخلوا المستشفى حديثا.

وأرجع البروفيسور السبب فى هذا الترابط إلى أن استجابة الجهاز المناعى لهذه العدوى ومحاربتها يؤثر على المخ، بالإضافة إلى العوامل الوراثية والبيئية المتعلقة بالعدوى.

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