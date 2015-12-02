باحثون كوريون: طول الزوج أساس السعادة الزوجية

كشفت دراسة جديدة، أن الزوج طويل القامة هو أساس نجاح الزواج وإسعاد الزوجة.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن باحثين كوريين جنوبيين قولهم، إنه كلما ازداد الفرق فى الطول بين الزوج والزوجة كلما كانت الزوجة أكثر سعادة.

وقال الباحث كيتاى سوهن بجامعة كونكوك الكورية الجنوبية، إنه "على الرغم من أنه من المعروف أن السيدات تفضل الرجال طوال القامة فى الزواج لأسباب تتعلق بالتطور، إلا أنه لم تبحث أية دراسة فى ما إذا كان الزوج الأطول يجعل زوجته أكثر سعادة".

وأضاف أنه "كلما ازداد الفرق فى الطول بين الزوجين كلما كان ذلك سببا فى سعادة الزوجة"، لأن الباحث الكورى أوضح أن العلاقة بين الطول والسعادة "تضعف تدريجيا بمرور الوقت وتبدد تماما بعد 18 عاما من الزواج".

وأشار الدكتور سوهن إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تجعل الرجل طويل القامة مرتبطا بسعادة الزوجة، "من بينها القيمة الجوهرية للطول فالنساء تحب ببساطة الرجل الطويل دون أن تتمكن من تحديد السبب فى ذلك".