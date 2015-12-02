تقرير بريطانى صادم: الإفراط فى تناول البطاطس والتوست قد يدمر الكبد

حذر تقرير بريطانى صادم من الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالنشا والسكر مثل البطاطس والتوست، لأنها قد تدمر الكبد، حيث تتحول النشويات بسرعة إلى جلوكوز، ومن ثم يتخزن داخل الكبد فى صورة دهون، ومع مرور الوقت ترتفع فرص الإصابة بالكبد الدهنى غير المرتبط بالمشروبات الكحولية، وهى حالة خطيرة تسبب تلف الكبد وترتفع فرص الإصابة بأمراض القلب ومرض السكر من النوع الثانى بمعدل الضعف.

الخطير أيضاً أن هذه الحالة قد تتطور وتسوء لتسبب تلفا خطيرا بالكبد، وقد تنتهى بالإصابة بالفشل الكبدى.

>وأكد الباحثون أن الحل يكمن فى الحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وبالتالى تقل مستويات الجلوكوز فى الدم، وتقل معدلات الدهون التى تتخزن بالكبد، وهو ما يحول دون الإصابة بالكبد الدهنى.

>وأضاف التقرير أن صحة الكبد يمكن استكشافها باستخدام اختبار فى الدم يعرف باسم "GGT"، ويساهم الإفراط فى تناول الخمور أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات فى رفع مستويات هذا البروتين فى الدم.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabesity in Practice"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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