الجمعة.. بدء أعمال تطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى لمدة يومين

أفادت الإدارة العامة للمرور، أنه بمناسبة تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى، تبدأ الشركة المنفذة من الساعة 6 صباحا يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد، فى أعمال التطوير بمنطقة القوس الغربى فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 100 متر وعرض 3 متر لمدة يومين .

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال، وتم وضع العلامات والمساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

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