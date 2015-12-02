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الجمعة.. بدء أعمال تطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى لمدة يومين

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الجمعة.. بدء أعمال تطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى لمدة يومين الجمعة.. بدء أعمال تطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى لمدة يومين
أفادت الإدارة العامة للمرور، أنه بمناسبة تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى، تبدأ الشركة المنفذة من الساعة 6 صباحا يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد، فى أعمال التطوير بمنطقة القوس الغربى فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 100 متر وعرض 3 متر لمدة يومين .

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال، وتم وضع العلامات والمساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة.
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