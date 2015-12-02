ضبط رجل أعمال وعشيقته يمارسان الرذيلة داخل شقة مفروشة فى أسوان

تمكنت مباحث قسم مكافحة الآداب بمديرية أمن أسوان، من ضبط رجل وامرأة يمارسان الرذيلة داخل شقة مفروشة بمدينة أسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات للرائد إسلام ياسين، رئيس مباحث قسم مكافحة الآداب، حول قيام سيدة تدعى "رشا.ا" متزوجة، من محافظة الجيزة، باستقلال القطار والسفر إلى محافظة أسوان للقاء عشيقها "عصام.س.ع" 33 سنة، بمحافظة المنيا، ويعمل بمحافظة أسوان، واستغلالهما إحدى الشقق المؤجرة بمدينة أسوان، لممارسة الجنس.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب مصطفى شعلان، وكيل قسم مكافحة الآداب، من مداهمة الشقة وضبط المتهمين، ومن خلال التحريات تبين أن المتهمة سبق تورطها فى قضية تحريض على الفسق فى المحضر رقم 39/149 جنح قسم العمرانية لسنة 2008، وتم التحفظ على المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر رقم 6762 إدارى قسم أول أسوان لسنة 2015.