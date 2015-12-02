ننشر صورة الإرهابى صاحب صفحة "Black Block" بعد القبض عليه

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورة أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، والقائم على إدارة صفحة "الكتلة السوداء Black Block"، و20 صفحة أخرى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" التى تحرض على العنف وإثارة الفوضى، وصاحب دعوات اقتحام واحتلال ميدان التحرير فى ذكرى 25 يناير.

يأتى ذلك بعد القبض على إخوانى يحرض على العنف والتخريب فى ذكرى ثورة 25 يناير.

وكانت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تمكنت من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى والقائم على إدارة صفحة "الكتلة السوداء Black Block "، و 20 صفحة أخرى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" التى تحرض على العنف وإثارة الفوضى".

وفى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى.. فقد توصلت الجهود بالإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى وجود صفحة عامة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بإسم ( الكتلة السوداء Black Block ) تتضمن عبارات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاه وترويج لأفكار تنظيم الإخوان الإرهابى والقيام ببعض العمليات الإرهابية بحرق بعض الأتوبيسات بدائرة قسم شرطة المطرية الأسبوع الماضى.

وعقب تقنين الإجراءات تبين قيام "المدعو : مصطفى أحمد سعيد عليوة " من أصل إحدى الدول العربية - ومقيم بدائرة قسم المرج بالقاهرة.. بإدارة الصفحة المشار إليها.. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور.. وبحوزته ( هاتف محمول، سلاح أبيض ) وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تُشير إلى إرتكابه الواقعة كما تبين قيامه بإدارة الصفحات الآتية:

>حركة خنقتنا

>المجد للمشاغبين

>مسئول عن إدارة مجموعات (جروبات) سرية تحريضية (أدمن) هى:

>بلاك بلوك

>راجعين للميدان

>عضو مشارك فى مجموعات (جروبات) تحريضية أخرى وهى:

>حركة ثوار مجهولون ضد الإنقلاب

>أحنا ربعاويين جامدين وحانكسر الإنقلابيين

>رابعه العدوية

>أحرار

>ثورة غضب من جديد

>لسة مكملين

>أحرار رابعه العدوية 2

>شهداء رابعه

>رابعه جوة العين

>رابطة شهداء 25 يناير الشبابية للنهوض بالقرية

>أحرار ضد الانقلاب

>رابعه نبض الإنسانية

>الثورة الإسلامية

>التراس نهضاوى

>أحرار مصر

>أحرار ضد الانقلاب

>وبفحص المحادثات الخاصة بالمتهم داخل الجروبات السرية تبين قيامه بالدعوة إلى تشكيل مجموعات نوعية والقيام ببعض العمليات من بينها ( قطع الطريق الدائرى بمنطقة الوراق – التجمع داخل محطة مترو أنفاق السيدة زينب - إقتحام ميدان التحرير ).. بالإضافة إلى قيامه بنشر بيانات وأرقام هواتف ومحال إقامة ضباط شرطة والتحريض على إستهدافهم.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه قائم على إدارة تلك الصفحة سالفة الذكر لينشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابى من خلالها والدعوة لتكوين جماعات نوعية للقيام ببعض العمليات بهدف حشد التأييد لجماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأفكارها والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.