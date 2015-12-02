مطار القاهرة يستقبل 9876 سائحاً من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولى 9876 سائحاً من جنسيات مختلفة من خلال مجموعات سياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية و العربية لزيارة الأماكن السياحية والآثارية.

وأكد مصدر أمنى بالمطار أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استقبل المطار 9876 سائحاً من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار ٦٧٠٧ سائح اجنبى، كما وصل ٣١٦٩ سائح عربى على عدد من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات بالمطار كما توجهو إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

-5 آلاف سائح عربى وأجنبى يصلون القاهرة

- الإحصاء: 9.3% انخفاضا فى أعداد السائحين الوافدين خلال شهر أكتوبر 2015